Salta consolidará su liderazgo en el turismo de reuniones durante Meet Up Argentina 2026

Con una propuesta integral para la captación de grandes eventos, Salta dirá presente en una nueva edición de Meet Up Argentina, el principal punto de encuentro del sector MICE en el país. Durante el 5 y 6 de agosto, el Centro de Convenciones de Buenos Aires albergará a más de 2000 profesionales, 180 expositores y 140 compradores internacionales.

La comitiva salteña estará encabezada por la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, junto a la secretaria de Turismo, Nadia Loza; también, por el director de Turismo de Reuniones, Carlos Riobó; el presidente del Centro de Convenciones, Pablo Epstein; el titular del Salta Convention Bureau, Daniel Astorga; y autoridades del Ente Municipal.

Las actividades arrancarán el miércoles 5, a las 14 horas, con las deliberaciones de la 177.ª Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Turismo (CFT), como antesala del acto inaugural de la muestra, agendado para las 17:30.

Al día siguiente, el jueves 6, a las 10:30, la provincia presentará sus atractivos y los alcances del programa de incentivos para la organización de congresos y convenciones. Esta acción comercial tendrá el acompañamiento directo de empresas referentes del sector como Tastil, UMA Travel, House of Jazmines, Design Suites, y Esencial.

En simultáneo, la delegación participará en la Segunda Jornada Interjurisdiccional de Estadísticas Turísticas, un espacio técnico impulsado por el CFT para unificar la medición de datos y fortalecer las decisiones estratégicas en todo el territorio nacional.