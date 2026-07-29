Anunciaron la 30° Semana de Cine en Salta

En la Usina Cultural, se realizó el lanzamiento de prensa de la 30° Semana de Cine en Salta, que se realizará del 6 al 14 de agosto en la Usina Cultural y Cine Opera.

En la ocasión, se anunciaron detalles de la nutrida programación que incluirá una cartelera de cine con más de 50 títulos distribuidos en las secciones Panorama Internacional, Cine Argentino y Mirada Salteña, que reúne la producción de los talentos locales.

Participaron el vicegobernador de la Provincia, Antonio Marocco; el secretario de Cultura, Diego Ashur; el director de Audiovisuales, Federico Casoni; la productora General de la Semana de Cine, Mariel Vítori; medios de prensa y referentes del sector.

Habrá películas de diferentes géneros, animaciones, cortometrajes y videoclips, la mayoría en estreno absoluto para Salta, representando una oportunidad única para el público salteño de disfrutarlas en la pantalla grande.

Además, se confirmó la presencia de 15 invitados especiales, entre los que se destacan la actriz y directora Valeria Bertuccelli, que llega a nuestra provincia para participar especialmente de varias actividades: la presentación, junto al director Martín Rejtman, de la película “Silvia Prieto”; la presentación de su opera prima “La Reina del Miedo”; y el estreno del visual álbum de la cantante salteña Feli Colina “La Otra Mejilla”, el cual dirigió. Por otra parte, brindará unaa imperdible masterclass absolutamente gratuita.

Se sumarán productores, directores y actores de Salta y el país, que darán charlas, participarán de mesas paneles y presentarán sus producciones.

También se anunció la película apertura, que será “Modelo 73” del salteño Rodrigo Moscoso, en una ocasión especial ya que regresa a la pantalla salteña luego de 25 años y representa un ejemplar valioso del nuevo cine argentino.

Otro punto a resaltar de la programación, son las 9 actividades paralelas y gratuitas, que se podrán disfrutar en familia o con amigos: además de las charlas y mesas paneles, habrá un taller de creación audiovisual, un set de filmación en vivo para vivir el cine desde adentro, y hasta un concierto de la Orquesta Juvenil de la Provincia que pondrá música a escenas de cine mudo.

En la Usina Cultural, la oferta gastronómica de los foodtrucks con descuentos especiales, completará la propuesta de Semana de Cine, para disfrutar con todos los sentidos.

El vicegobernador Antonio Marocco, expresó: “El cine es mucho más que aquello que vemos en una pantalla: es cultura, memoria, identidad y también una industria que genera trabajo, moviliza recursos y proyecta la imagen de nuestra provincia. Por eso necesitamos un cine argentino fuerte, federal y diverso, capaz de contar nuestras historias”.

Agregó que Invertir en cultura no es un gasto, sino una inversión en el patrimonio más importante de un pueblo. “Esta 30ª Semana del Cine Argentino expresa justamente esa decisión de defender nuestras producciones, promover el encuentro y garantizar el derecho de nuestras comunidades a contar sus propias historias”, finalizó.

Por su parte, el secretario Ashur destacó la importancia de la 30ª edición de la Semana del Cine como una muestra de la consolidación y el crecimiento del sector audiovisual salteño: “Llegar a 30 ediciones, casi de manera continua, habla de un sector muy potente, creativo y pujante, porque no hay política pública que pueda empujar lo que no existe en la realidad. Las políticas públicas deben acompañar y potenciar esa realidad”, señaló.

En este sentido, resaltó las herramientas impulsadas por el Gobierno de la Provincia, como el Fondo IDEA, la Tecnicatura en Producción Audiovisual de UPATECO, el actual desarrollo de un Centro de Filmación y la creación de la Film Commission de Salta, iniciativas destinadas a fortalecer la formación, la producción y la profesionalización de la actividad audiovisual en la provincia.

Finalmente. El director de Audiovisuales, Federico Casoni, indicó que el objetivo es celebrar las 30 ediciones con el público. Resaltó que “la Semana de Cine es un espacio ganado de encuentro, donde pueden interactuar realizadores, actores y espectadores. Un espacio donde ver historias y emocionarse. Invitamos a todos a llenar las salas, porque creemos que el cine cumple su verdadera función cuando encuentra a su público”.

Es importante destacar que las entradas a las funciones de cine y actividades paralelas en la USINA CULTURAL son absolutamente gratuitas. Las entradas para las funciones de cine en el CINE OPERA, tendrán un valor accesible: De $2.500 a $5.000, y se podrán comprar en ventanilla y en la web.

Para consultar toda la programación día por día, y descargar el catálogo de la Semana de Cine en Salta, ingresar a: saltacine.gob.ar.