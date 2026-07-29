Se estrelló un helicóptero en San Juan con siete pasajeros

Un helicóptero privado que trasladaba a siete ocupantes perdió contacto y se estrelló este miércoles en el departamento de Valle Fértil, provincia de San Juan. La aeronave se encontraba participando activamente de un curso de formación especializado para el combate de incendios forestales cuando ocurrió el grave siniestro.

Tras la realización de tareas de rescate, el Gobierno de San Juan expresó "su profundo dolor por el fallecimiento de las personas en el siniestro aéreo ocurrido este 29 de julio de 2026, mientras participaban de una capacitación en combate de incendios forestales, organizada por la Agencia Nacional de Lucha contra el Fuego. Acompaña con respeto a las familias, seres queridos y compañeros de tareas de las víctimas en este difícil momento, haciendo llegar sus más sinceras condolencias".

Quiénes viajaban en el helicóptero accidentado en San Juan

En este sentido, detallaron que las víctimas fatales son Rubén Castro, comisario general y jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Matías Valenzuela, piloto del helicóptero particular; Andrés Bosch, brigadista de AFE; y Rodrigo Aimeta, brigadista de AFE.

El dramático siniestro ocurrió en el sector norte del Parque Ischigualasto, una zona caracterizada por su extrema dificultad de acceso terrestre y las complejas condiciones meteorológicas reinantes, con la densa niebla como principal obstáculo.