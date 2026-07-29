Rusia emitió una orden de búsqueda internacional contra el creador de Telegram

Rusia anunció este miércoles que busca la detención del fundador de Telegram, Pável Dúrov, sobre la base de acusaciones de “complicidad con el terrorismo”, alegando que permitió que la plataforma fuera utilizada para el reclutamiento por parte de los servicios de seguridad de Ucrania.

Dúrov, nacido en Rusia, es un empresario tecnológico serial que vive fuera del país desde hace años y posee pasaportes francés y de los Emiratos Árabes Unidos. Ha chocado con frecuencia con las autoridades rusas a medida que Moscú endureció su control sobre internet.

Su mensajería Telegram es una de las principales plataformas de comunicación del país, y las autoridades han intentado en reiteradas ocasiones bloquear el acceso o frenar su éxito, en un intento por presionar a Dúrov para que entregue datos de usuarios o empujar a los rusos a usar una alternativa estatal sin cifrado.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) informó que había iniciado un proceso de búsqueda internacional contra Dúrov, quien también es el director ejecutivo de Telegram. “Se emitió un aviso de búsqueda internacional... para el jefe de la administración de Telegram, P. Dúrov”, indicó en un comunicado. No estaba claro qué tipo de notificación de búsqueda había emitido Rusia ni si otros países u organismos de aplicación de la ley la aceptarían o cumplirían con ella.

La guerra en las redes sociales

Moscú suele acusar a sus enemigos políticos de apoyar el “terrorismo” o el “extremismo”, incluidos aquellos que abandonaron el país. El FSB alegó que Telegram había sido utilizado como plataforma de reclutamiento para los servicios de seguridad ucranianos que buscaban coaccionar a ciudadanos rusos para cometer actos de sabotaje, y que Dúrov no había eliminado “información prohibida”. Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente de usar redes sociales para reclutar personas que los apoyen en la guerra que ya lleva cuatro años y medio.

Dúrov, de 41 años, vive en Francia, donde también ha enfrentado problemas legales por acusaciones relacionadas con la difusión de contenido ilegal en Telegram.

Nacido en San Petersburgo —la ciudad natal del presidente Vladímir Putin—, Dúrov fundó VKontakte, una red social ampliamente conocida como “el Facebook ruso”. Fue prácticamente expulsado de la compañía cuando esta quedó bajo presión de las autoridades a mediados de la década de 2010, y fundó Telegram, una plataforma de redes sociales y mensajería privada.

Telegram se convirtió rápidamente en uno de los servicios online más usados en Rusia y logró frustrar con facilidad un intento de años por parte de las autoridades de internet de Moscú para bloquear el acceso dentro del país. Dúrov no realizó comentarios inmediatos sobre las acusaciones del FSB.

Este año, la red social VKontakte —hoy controlada por el Estado y conocida como VK— ha estado impulsando la mensajería respaldada por el gobierno, Max, instando a los rusos a abandonar Telegram y WhatsApp. Dúrov ha criticado esa plataforma calificándola de “una aplicación controlada por el Estado, construida para la vigilancia y la censura política”.