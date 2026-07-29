Emiten una orden de captura contra Evo Morales por los bloqueos de rutas en Bolivia

La Fiscalía del departamento boliviano de Santa Cruz emitió este miércoles una orden de captura contra el expresidente Evo Morales en el marco de una investigación por los bloqueos de rutas que afectaron distintas regiones del país entre mayo y junio. La medida también alcanza a otras personas presuntamente vinculadas al exmandatario, cuyos nombres no fueron difundidos.

De acuerdo con la investigación, los acusados son investigados por los presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad del Estado, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los medios de transporte y de los servicios públicos.

Según medios bolivianos, la causa está relacionada con las protestas que mantuvieron interrumpidas diversas rutas durante 53 días, una medida de fuerza que generó problemas de abastecimiento y complicaciones para el transporte en distintas zonas del país.

Las manifestaciones comenzaron a perder intensidad luego de que la Central Obrera Boliviana acordara iniciar un diálogo con el Gobierno. No obstante, otros sectores, entre ellos la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari, decidieron continuar con las protestas.

En ese contexto, el presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción con el objetivo de restablecer la normalidad y facilitar el levantamiento de los bloqueos.

Por su parte, Morales rechazó las acusaciones y afirmó que atraviesa una "brutal persecución judicial y política". El exmandatario sostiene que esa situación se inició en 2024, cuando fue investigado por una presunta relación con una menor de edad, causa que tanto él como su defensa niegan y consideran parte de una persecución con motivaciones políticas.

Comienza a normalizarse el abastecimiento

Con la reducción de los bloqueos, los mercados comenzaron a recuperar el ingreso de mercaderías y, en los últimos días, disminuyeron las largas filas y los incidentes registrados en algunos centros de abastecimiento.

Productos como carnes, verduras y otros alimentos volvieron a encontrarse con mayor frecuencia en los puestos de venta, aunque la recuperación sigue siendo gradual debido al impacto que la crisis económica tuvo sobre el poder adquisitivo de la población.

La distribución de combustibles continúa siendo uno de los principales desafíos. Si bien la reapertura de las rutas permitió mejorar la logística, todavía persisten largas filas de vehículos en numerosas estaciones de servicio.

Uno de los factores que contribuyó a aliviar la situación fue el ingreso de camiones cisterna provenientes de Chile y Perú, que permanecían demorados por los cortes. Los cargamentos comenzaron a descargarse en el complejo de Senkata, en las afueras de La Paz, desde donde se distribuyen gasolina y diésel hacia diferentes regiones del país. Las autoridades esperan que el abastecimiento continúe mejorando en los próximos días.