Aprueban un RIGI por US$709 millones para el proyecto Salar Tres Quebradas

El Ministerio de Economía confirmó la incorporación de un nuevo proyecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), esta vez orientado a la explotación de litio en la provincia de Catamarca. La inversión comprometida asciende a US$709 millones y quedó en manos de la firma LIEX S.A.

Dónde se construirá la planta

El emprendimiento se desarrollará en el Salar Tres Quebradas, ubicado dentro del municipio de Fiambalá. Allí se levantará una planta destinada a la infraestructura y el equipamiento necesarios para producir carbonato de litio, uno de los insumos clave de la industria mundial de baterías.

Cuánto litio se producirá

Según el plan presentado, la planta apunta a una capacidad de 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Las estimaciones oficiales indican además que el yacimiento tiene reservas suficientes para sostener la producción durante más de 19 años.

Impacto en el empleo y en las exportaciones

El proyecto calcula la generación de 4.406 puestos de trabajo entre directos e indirectos, sumando las etapas de construcción y de operación de la planta.

En materia de divisas, se espera que la iniciativa aporte ingresos por exportaciones cercanos a los US$400 millones anuales, lo que refuerza el rol del litio catamarqueño como fuente de dólares genuinos para la economía provincial y nacional.

Un nuevo capítulo del RIGI en el litio argentino

Con esta aprobación, el litio catamarqueño se suma a la lista de proyectos que buscan aprovechar los beneficios impositivos y aduaneros del RIGI, en un contexto donde el Gobierno impulsa nuevas inversiones mineras y energéticas para captar dólares y generar empleo en las provincias productoras.