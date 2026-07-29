Neymar confirmó su retiro definitivo de la Selección de Brasil

Se termina una era. Neymar Jr. confirmó su retiro de la Selección de Brasil y, con esta etapa en su carrera, finaliza una de las épocas destacadas en la historia del fútbol. El delantero del Santos, máximo goleador de la Catarinha, cerró la puerta al Mundial 2030 y a cualquier otra participación con la Verdeamarela, poniéndole un punto final a su recorrido con el combinado nacional: "Di mi sangre, mi vida, pero ya no quiero más".

La resolución del atacante llega semanas después de la finalización del último certamen ecuménico. Neymar le dijo adiós a la Selección de Brasil y esta vez es definitivo. El delantero de 34 años que se convirtió en el máximo goleador histórico de la Canarinha confirmó su retiro internacional semanas después de la eliminación ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026. No habrá Copa América 2028 ni Mundial 2030. "Mi etapa con la selección ha terminado. Hice historia, fui muy feliz, di mi sangre, mi vida, siempre luché por la camiseta amarilla, pero ahora ya no quiero hacerlo", dijo el atacante del Santos.

Lejos de tratarse de un impulso tras la competencia en Norteamérica, la estrella paulista se tomó su tiempo para ratificar la determinación. La decisión no llegó en caliente. Ney ya había dado señales claras después del partido ante Noruega en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde fue visto desconsolado sobre el césped tras la eliminación. Marcó de penal el último gol de su carrera internacional, pero no alcanzó para evitar la derrota 2-1. Ahora, con más tiempo para reflexionar, ratificó lo que muchos ya intuían: su ciclo con Brasil está cumplido.

Cuáles fueron los títulos y logros de Neymar en la Selección de Brasil

El legado del astro en el seleccionado de su país reúne momentos emblemáticos dentro de la historia de la Verdeamarela. La historia que construyó con la Canarinha es enorme. La leyenda paulista participó en cuatro Copas del Mundo, ganó la Copa Confederaciones de 2013 y conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, uno de los momentos más emotivos de su carrera. No pudo cumplir el gran sueño de levantar un Mundial, título que Brasil persigue desde 2002. Su carrera internacional arrancó el 10 de agosto de 2010, también en el MetLife Stadium, cerrando un círculo que tiene un extraño componente simbólico.

Qué dijo Neymar sobre las acusaciones de conflicto en el vestuario de Santos

En la misma entrevista donde confirmó su retiro, Neymar aprovechó para responder a las informaciones que lo acusaban de haber "acosado" a jugadores jóvenes del vestuario de Santos tras el empate 2-2 con Chapecoense. Según esos reportes, el capitán se habría burlado de la calidad técnica de Gabriel Bontempo y Joao Ananias e insinuado que terminarían jugando en segunda división.

Ante este escenario, el experimentado futbolista desestimó las acusaciones sobre sus dichos: "Es triste y molesto, pero no es culpa mía. Estas historias llegan a muchísima gente. Hablé después del partido, exigí más y dije que no podíamos permitirnos ser tan relajados. No se puede regalar un empate así. Como capitán, tengo todo el derecho a decir eso." Y agregó que no fue el único en hablar: "Lucas Veríssimo y Gabigol también lo hicieron."

De esta manera, el atacante priorizará sus compromisos a nivel clubes tras una destacada carrera luciendo la camiseta de su país. Su relación con la Canarinha estuvo marcada por el talento desbordante, la responsabilidad enorme de cargar con las esperanzas de un país y el sufrimiento de no poder ganar el título más buscado. Ahora, a los 34 años y con la vista puesta en el Santos, Neymar se aparta convencido de haber entregado todo lo que tenía. "Creo que ya no quiero eso", dijo. Y Brasil tendrá que aprender a vivir sin él.

Foto: ANAS | 4K (Red Social X)