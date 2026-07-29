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Tiziana Flores logró el bronce sudamericano y clasificó al Mundial de Gimnasia Aeróbica

A sus 13 años, la atleta subió al podio representando a la Argentina en las modalidades individual y grupal. Con este resultado, aseguró su lugar en el certamen que se disputará del 1 al 7 de septiembre en Pamplona, España.

Deportes

29 / 07 / 2026

 

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La deportista salteña Tiziana Flores tuvo una brillante actuación en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Aeróbica, donde obtuvo la medalla de bronce en las disciplinas de Aeróbica Deportiva y Aerodance. Como parte de su preparación para la cita mundialista en España, Flores ya sumó entrenamientos con la selección argentina en Misiones y destacó que “cada competencia es una oportunidad para aprender y dejar en alto a la provincia”.

La delegación salteña también celebró la participación de Rosario Persampieri, quien debutó en la Copa Sudamericana y sumó una valiosa experiencia internacional para su carrera.

Ambas atletas cuentan con el respaldo de la Secretaría de Deportes a través del Plan Prisma, un programa del Ministerio de Turismo y Deportes que brinda acompañamiento profesional integral para potenciar el rendimiento y la proyección de los deportistas locales en eventos de alto nivel.

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