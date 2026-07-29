Tiziana Flores logró el bronce sudamericano y clasificó al Mundial de Gimnasia Aeróbica

La deportista salteña Tiziana Flores tuvo una brillante actuación en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Aeróbica, donde obtuvo la medalla de bronce en las disciplinas de Aeróbica Deportiva y Aerodance. Como parte de su preparación para la cita mundialista en España, Flores ya sumó entrenamientos con la selección argentina en Misiones y destacó que “cada competencia es una oportunidad para aprender y dejar en alto a la provincia”.

La delegación salteña también celebró la participación de Rosario Persampieri, quien debutó en la Copa Sudamericana y sumó una valiosa experiencia internacional para su carrera.

Ambas atletas cuentan con el respaldo de la Secretaría de Deportes a través del Plan Prisma, un programa del Ministerio de Turismo y Deportes que brinda acompañamiento profesional integral para potenciar el rendimiento y la proyección de los deportistas locales en eventos de alto nivel.