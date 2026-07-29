Salta alcanzó 18 medallas en el 71º Campeonato Argentino de Tenis de Mesa

El 71º Campeonato Argentino de Tenis de Mesa consagró a cinco representantes salteños en lo más alto del podio nacional. Federico Varela (Sub-13), Franco Varela (Sub-19) y Miriam Muro (+60) ganaron sus respectivos torneos individuales, mientras que las duplas Gemma Valerio – Victoria Guardia (Damas U15) y Victoria Guardia – Santiago Guardia (Mixtos U17) hicieron lo propio en dobles.

La nómina de subcampeones incluyó a Victoria Guardia en Sub-15 individual y al binomio Gemma Valerio – Federico Varela en Mixtos U15.

A estas conquistas se sumaron once terceros puestos. En la competencia individual lograron el bronce Briana Farfán (Sub-11), Daiana Toscano (Sub-13), Daniel Pichot (+55) y Carlos Zuccotti (+65). En dobles, las parejas integradas por Briana Farfán – Matías Furió (U11 Mixtos), Alejo Infante – Santiago Guardia (U17 Masculino), Ámbar Jándula – Franco Varela (U19 Mixtos) y Federico Varela – Franco Varela (U19 Masculino). Finalmente, el cuadro por equipos aportó tres bronces a través de las alineaciones de Damas U19 (Ámbar Jándula, Victoria Guardia y Gemma Valerio), Caballeros U17 (Alejo Infante y Santiago Guardia) y Todo Competidor Caballeros (Franco Varela, Rodrigo Bayona y Santino Jándula).

El desempeño general ratifica el trabajo de los deportistas, sus entrenadores y la Asociación Salteña de Tenis de Mesa en el desarrollo de la disciplina dentro de la provincia.