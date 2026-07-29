La Policía busca a Diego Armando Argañaraz

En el marco del Protocolo de Búsqueda de Personas Extraviadas, distintas áreas de la Policía de Salta trabajan bajo la dirección de la Fiscalía Penal de Cafayate para dar con el paradero de Diego Armando Argañaraz, de 42 años, quien se ausentó de su hogar, ubicado en barrio Los Paraísos de esa localidad.

La persona buscada es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,75 metros de estatura, es calva, tiene barba, tez trigueña y no presenta tatuajes ni marcas visibles.

Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información que contribuya a su localización, se comunique de inmediato al Sistema de Emergencias 911, a la dependencia policial más cercana o al teléfono 387-4045899 de la Comisaría 1 de Cafayate (DDP 6).