Salta articuló una posición regional frente a nueva normativa sobre el ingreso de bananas

El Gobierno de Salta articuló, junto a la provincia de Jujuy y los representantes del sector bananero, una posición regional frente a la Resolución N.º 114/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que modificó el régimen fitosanitario aplicable al ingreso de bananas importadas. El objetivo fue analizar el alcance de la medida y promover una revisión de su implementación sobre la base de criterios técnicos que resguarden la producción del norte argentino.

La instancia de trabajo reunió a autoridades nacionales, organismos especializados, equipos técnicos y representantes de las provincias productoras, consolidando un ámbito de diálogo para compatibilizar la actualización normativa con la protección del patrimonio fitosanitario y la competitividad de una de las principales economías regionales del país.

Durante el encuentro, el ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión, afirmó que Salta acompaña toda iniciativa destinada a modernizar los sistemas de control sanitario, pero sostuvo que cualquier actualización del régimen vigente debe ofrecer previsibilidad y sustentarse en garantías técnicas suficientes para preservar el estatus fitosanitario alcanzado por la región.

Asimismo, señaló que las economías regionales del NOA y el NEA atraviesan un contexto particularmente desafiante y que las decisiones vinculadas a la sanidad vegetal deben contemplar también su impacto sobre la producción, el empleo, las inversiones y el arraigo de las familias que viven de esta actividad.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato, planteó que el principio de prevención debe orientar toda adecuación del régimen fitosanitario y propuso revisar el cronograma de implementación de la resolución hasta contar con mayores certezas sobre los mecanismos de control, reforzando la vigilancia en frontera, la trazabilidad y las herramientas complementarias de fiscalización con participación del Gobierno Nacional, las provincias productoras y el sector privado.

La postura impulsada por Salta fue compartida por los representantes de la producción bananera, quienes coincidieron en la necesidad de preservar el estatus fitosanitario de la región frente al riesgo de ingreso de enfermedades de alto impacto, como el Fusarium Raza Tropical 4 (TR4); fortalecer los controles sobre el ingreso irregular de material vegetal; y asegurar condiciones que permitan sostener la competitividad de una actividad que genera empleo, arraigo y desarrollo en el norte argentino.

Durante la reunión, las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) explicaron que la Resolución N.º 114/2026 no elimina los controles fitosanitarios para la banana importada y detallaron las acciones de fiscalización que el organismo desarrolla para supervisar el ingreso legal de mercadería y combatir el contrabando mediante un trabajo coordinado con distintos organismos nacionales.

A su turno, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, valoró los aportes realizados por las provincias y el sector productivo, y señaló que las decisiones de gestión pueden revisarse cuando los fundamentos técnicos así lo aconsejan. En ese marco, indicó que los planteos formulados durante la reunión serán considerados en las evaluaciones técnicas correspondientes.

Del encuentro participaron el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta; el ministro de Producción y Minería de Salta, Ignacio Lupión; la secretaria de Desarrollo Productivo de Jujuy, María Emilia Deiana; el secretario de Desarrollo Agropecuario de Salta, Diego Dorigato; la presidenta del SENASA, María Beatriz "Pilu" Giraudo; el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich; el director general de Agricultura de Salta, Juan Garay; la directora de Protección Vegetal, María Guadalupe Juri Lindow; autoridades y equipos técnicos nacionales y provinciales; y representantes del sector productivo, entre ellos José Luis Checa, presidente de la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Salta y Jujuy.

La reunión permitió establecer una agenda técnica compartida entre el Gobierno Nacional, las provincias productoras y el sector privado para continuar evaluando la implementación de la normativa y fortalecer un esquema sanitario que preserve el patrimonio fitosanitario, la competitividad y el desarrollo sostenible de la producción bananera del norte argentino.