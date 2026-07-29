Provincia y gremios estatales firmaron acuerdo salarial

El Gobierno de la Provincia concretó una nueva reunión de la mesa salarial con los gremios que representan a los trabajadores de la Administración Pública Provincial, oportunidad en la que se acordó una pauta salarial del 13,5% para el segundo semestre de 2026.

Uno de los principales puntos del acuerdo fue la modificación de la base de cálculo de los incrementos salariales, que dejará de tomarse sobre los haberes de diciembre para pasar a calcularse sobre los de junio de 2026. Los representantes gremiales destacaron esta decisión como una conquista significativa, al tratarse de un planteo sostenido durante las distintas instancias de negociación.

La pauta salarial del 13,5% se hará efectiva mediante incrementos del 2% en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todos calculados sobre la nueva base de junio. A ello se suma un 1,5% adicional en ítems específicos, acordado en las mesas sectoriales con los representantes de Educación, Salud y la Administración Centralizada.

El acuerdo quedó plasmado con la firma de un acta general y de actas específicas para cada sector de la administración pública. En el mismo se establece, además, una revisión en el mes de noviembre próximo.



Con este acuerdo, el Gobierno provincial y las entidades gremiales ratifican el diálogo como herramienta para alcanzar consensos que permitan acompañar la evolución de los ingresos de los trabajadores estatales y garantizar la prestación de los servicios públicos.

Participaron del encuentro el jefe de Gabinete de Ministros, Sergio Camacho; el coordinador Administrativo de la Gobernación, Nicolás Demitrópulos; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales; el ministro de Salud Pública, Federico Mangione; el presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés; secretarios de Estado y representantes de los gremios ADP, AMET, SADOP, UDA, ATE, UPCN, Sindicato de Trabajadores Viales, APSADES, UPES, ATSA, entre otros.