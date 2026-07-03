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Comercios salteños cierran temprano por el partido de Argentina

Se estableció un horario corrido optativo hasta las 18:00. Sin embargo, supermercados, shoppings y cines permanecerán abiertos.

Salta Hoy

03 / 07 / 2026

 

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La Cámara de Comercio e Industria de Salta y el Sindicato de Empleados de Comercio acordaron un horario corrido especial para el sector con motivo del partido de la Selección Argentina vs Cabo Verde.

Los locales que deseen adherirse podrán cerrar a las 18:00 horas, lo que permitirá que los empleados lleguen a sus hogares a tiempo para ver el encuentro programado a las 19:00. 

Las tiendas de indumentaria general y deportiva, zapaterías, marroquinerías, jugueterías y firmas nacionales de venta de electrodomésticos, son algunas que cerrarán temprano.

Muchos de estos negocios colocaron carteles informando la medida a sus clientes.

Sin embargo, supermercados, shoppings, cines y confiterías permanecerán abiertos.

Hay que tener en cuenta que el tránsito vehicular podría volverse complicado y congestionado, debido a la salida simultánea de trabajadores y clientes que regresan a sus casas.

Se recomienda circular con mucha precaución. 

 

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