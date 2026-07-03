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Accidente por un perro suelto en la Ruta 26: Una niña resultó con lesiones leves

El siniestro ocurrió anoche en la intersección de la Ruta provincial 26 y calle Ángel Vargas, en la zona sur de la capital salteña.

Salta Hoy

03 / 07 / 2026

 

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[Imagen ilustrativa]

Un perro de gran porte se cruzó en el camino y provocó un choque por alcance. 

El conductor de una Fiat Toro frenó bruscamente para evitar al animal y un Volkswagen Gol que venía detrás no pudo detenerse a tiempo y colisionó con la camioneta.

En el vehículo viajaban un hombre y su hija de 10 años, quien sufrió golpes leves, aunque no fue necesaria su internación. 

Ambos conductores acordaron rápidamente los daños materiales a través de sus correspondientes seguros.

 

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