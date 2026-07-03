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Partido de la Selección con mucho frío

Las temperaturas para la jornada de hoy se mantendrán bajas, por la influencia de un frente de aire antártico. Ideal para ver el partido esta tarde en casa con amigos o la familia, abrigados con las clásicas bufandas blanquicelestes.

Salta Hoy

03 / 07 / 2026

 

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El plato para acompañar el apoyo al equipo de Lionel Messi podría ser algo caliente, dado que la temperatura rozará los 4 o 5 grados al momento del enfrentamiento de Argentina y Cabo Verde. 

Así lo dijo Edgardo Escobar, meteorólogo del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, sobre el estado del tiempo para esta noche.   

Indicó, por otra parte, que el fin de semana se mantendrán las temperaturas muy bajas, pero con cielos despejados. Estas condiciones podrían traer consigo importantes heladas, explicó.

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