Partido de la Selección con mucho frío

El plato para acompañar el apoyo al equipo de Lionel Messi podría ser algo caliente, dado que la temperatura rozará los 4 o 5 grados al momento del enfrentamiento de Argentina y Cabo Verde.

Así lo dijo Edgardo Escobar, meteorólogo del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, sobre el estado del tiempo para esta noche.

Indicó, por otra parte, que el fin de semana se mantendrán las temperaturas muy bajas, pero con cielos despejados. Estas condiciones podrían traer consigo importantes heladas, explicó.