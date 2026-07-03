La industria de Salta paraliza su producción por falta de gas
Las industrias de Salta sufren un corte total en el suministro de gas de red, afectando también a Jujuy, Tucumán y al sector minero.
Salta Hoy
03 / 07 / 2026
VER GALERÍA
Ante los altos costos del mercado alternativo (cuatro veces más caro), empresas como Cerámica Salteña decidieron frenar sus procesos y adelantar tareas de mantenimiento.
Desde la Unión Industrial solicitan con urgencia que se finalicen las obras de reversión del Gasoducto Norte para evitar que la situación se repita los próximos inviernos.