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La Fundación Salta presenta su cartelera de teatro para las vacaciones de invierno

“Con producciones salteñas, estamos levantando el perfil con un programa de más de 14 obras para todas las edades”, manifestó Guillermo Segón, presidente de la Fundación.

Salta Hoy

03 / 07 / 2026

 

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La Fundación Salta anunció su nueva propuesta teatral y cultural para la comunidad.

La reapertura de sus puertas incluirá un programa de teatro dirigido a toda la familia, explicó el titular de la institución.

Las actividades se llevarán a cabo durante los meses de julio y agosto.

"La fundación busca apoyar a los productores locales al ofrecer espectáculos de calidad realizados por artistas salteños", sostuvo Segón.

Además dijo que las entradas tendrán precios accesibles para que las familias puedan disfrutar sin preocupaciones económicas.

La cartelera completa está disponible en las redes sociales de la institución o en el sitio www.fundacionsalta.com 

 

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