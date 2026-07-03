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Una persecución policial terminó con un violento siniestro vial en Villa Mónica

Un Volkswagen Nivus, robado el miércoles, chocó contra un Peugeot en avenida Italia y Carmen Salas. La conductora del Peugeot resultó herida, mientras que el otro conductor fue detenido.  

Salta Hoy

03 / 07 / 2026

 

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[Foto gentileza diario el Tribuno]

De acuerdo con los primeros datos, efectivos policiales lograron identificar el vehículo durante un control. 

Al advertir la presencia de los uniformados, el conductor del Nivus se dio a la fuga, lo que dio inicio a una persecución por las calles del barrio.

Tras la colisión efectivos policiales detuvieron al conductor.

Continúa la investigación sobre el robo y las circunstancias del accidente.

 

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