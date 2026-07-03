Una persecución policial terminó con un violento siniestro vial en Villa Mónica

[Foto gentileza diario el Tribuno]

De acuerdo con los primeros datos, efectivos policiales lograron identificar el vehículo durante un control.

Al advertir la presencia de los uniformados, el conductor del Nivus se dio a la fuga, lo que dio inicio a una persecución por las calles del barrio.

Tras la colisión efectivos policiales detuvieron al conductor.

Continúa la investigación sobre el robo y las circunstancias del accidente.