El Servicio Meteorológico advierte sobre vientos intensos y zonda

La zona de cobertura incluye la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos.

Se esperan vientos del noroeste con velocidades entre 60 y 75 km/h.

Las ráfagas pueden alcanzar hasta 130 km/h, lo que podría reducir la visibilidad.

También hay alerta amarilla por viento Zonda en Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y Valles de San Carlos.

Se esperan velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h.

Este fenómeno puede provocar un aumento repentino de temperaturas y condiciones de baja humedad.