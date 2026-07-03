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El Servicio Meteorológico advierte sobre vientos intensos y zonda

El fenómeno se espera esta tarde en la Puna y en los Valles respectivamente.

Salta Hoy

03 / 07 / 2026

 

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La zona de cobertura incluye la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos. 

Se esperan vientos del noroeste con velocidades entre 60 y 75 km/h. 

Las ráfagas pueden alcanzar hasta 130 km/h, lo que podría reducir la visibilidad. 

También hay alerta amarilla por viento Zonda en Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y Valles de San Carlos.

Se esperan velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h.

Este fenómeno puede provocar un aumento repentino de temperaturas y condiciones de baja humedad.

 

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