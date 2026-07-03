El Servicio Meteorológico advierte sobre vientos intensos y zonda
El fenómeno se espera esta tarde en la Puna y en los Valles respectivamente.
Salta Hoy
03 / 07 / 2026
La zona de cobertura incluye la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos.
Se esperan vientos del noroeste con velocidades entre 60 y 75 km/h.
Las ráfagas pueden alcanzar hasta 130 km/h, lo que podría reducir la visibilidad.
También hay alerta amarilla por viento Zonda en Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y Valles de San Carlos.
Se esperan velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h.
Este fenómeno puede provocar un aumento repentino de temperaturas y condiciones de baja humedad.