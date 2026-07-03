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Rechazo al proyecto de “psicólogos sociales” para las escuelas

El Colegio de Psicólogos de Salta, en la voz de su presidenta, Gisella Pedersen anticipó por Radio Salta su postura contraria al proyecto de declaración aprobado el martes pasado en la Cámara de Diputados.

Salta Hoy

03 / 07 / 2026

 

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“Son mal llamados psicólogos sociales, porque son sólo técnicos. Esa función es cubierta por nosotros, los psicólogos”, indicó Pëdersen.

Agregó que la diferencia está basada en la preparación profesional y las incumbencias.

Agregó que el proyecto es “engañoso” y que por eso el Colegio salió públicamente a explicar su postura.

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