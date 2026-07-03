Rechazo al proyecto de “psicólogos sociales” para las escuelas

“Son mal llamados psicólogos sociales, porque son sólo técnicos. Esa función es cubierta por nosotros, los psicólogos”, indicó Pëdersen.

Agregó que la diferencia está basada en la preparación profesional y las incumbencias.

Agregó que el proyecto es “engañoso” y que por eso el Colegio salió públicamente a explicar su postura.