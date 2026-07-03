Sigue el arduo trabajo de los rescatistas internacionales en Venezuela

La periodista Patricia Marcano, desde Caracas, informó a Radio Salta que a ocho días del devastador doble terremoto en Venezuela, la situación sigue siendo crítica.

Las cifras oficiales reportan 2.295 fallecidos y 11.267 heridos, con La Guaira como la región más afectada y epicentro de las operaciones de rescate.

Rescatistas de varios países continúan trabajando en la zona, logrando localizar a sobrevivientes entre los escombros, lo que ha generado esperanza entre las familias.

Sin embargo, hay una creciente desesperación entre los familiares que esperan recuperar los cuerpos de sus seres queridos. La tragedia ha dejado a miles de damnificados sin hogar, y se prevé que la reconstrucción y asistencia humanitaria requerirán apoyo a largo plazo, dijo.

La cronista del sitio web Armando.info agregó que los mismos ciudadanos crearon aplicaciones para registrar a las personas que aún son buscadas.

Comentó también que “los edificios que cayeron son de construcción privada y otros construidos por el Estado”.

Marcano expresó que los terremotos desnudaron la realidad de falta de inversión del Estado venezolano en el sistema de protección civil y atención ante desastres.

“Gracias a los voluntarios extranjeros se lograron salvar muchas vidas”, dijo.