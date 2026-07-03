El Dr. Gaspar Solá Usandivaras fue designado como Asesor General de Incapaces

La Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones realizó la entrevista al ministro de Seguridad como parte del proceso.

El tratamiento del pliego se aceleró debido al calendario legislativo y el feriado del 9 de Julio.

Solá Usandivaras ocupará el cargo vacante tras el fallecimiento de Mirtha Lapad.

Con su nombramiento, Nicolás Avellaneda será el nuevo ministro de Seguridad. Estará acompañado por Ignacio Vilchez como secretario del área.