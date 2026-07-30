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Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

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Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

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Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

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Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

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Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

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Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Cafayate: Un hombre de 42 años es intensamente buscado hace más de una semana

Se ausentó de su hogar en barrio Los Paraísos, de la ciudad de Cafayate, el pasado 20 de julio y sus familiares radicaron la denuncia policial.

Salta Hoy

30 / 07 / 2026

 

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Diego Armando Argañaraz es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,75 metros de estatura, es calvo, tiene barba, tez trigueña y no presenta tatuajes ni marcas visibles.

Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información que contribuya a su localización, se comunique de inmediato al Sistema de Emergencias 9-1-1.

 

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