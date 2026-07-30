Cafayate: Un hombre de 42 años es intensamente buscado hace más de una semana
Se ausentó de su hogar en barrio Los Paraísos, de la ciudad de Cafayate, el pasado 20 de julio y sus familiares radicaron la denuncia policial.
Salta Hoy
30 / 07 / 2026
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Diego Armando Argañaraz es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,75 metros de estatura, es calvo, tiene barba, tez trigueña y no presenta tatuajes ni marcas visibles.
Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información que contribuya a su localización, se comunique de inmediato al Sistema de Emergencias 9-1-1.