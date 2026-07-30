Más de 2 mil jubilados pidieron el subsidio eléctrico al Ente Regulador

Indicó que los jubilados deben cobrar la mínima, es decir 481 mil pesos y que el crédito se puede gestionar hasta diciembre de este año.

Saravia remarcó que el trámite se puede realizar en forma presencial en el Ente en la calle Mitre al 1231 de esta Ciudad en doble turno; mañana y tarde

Además se puede solicitar información en las sedes municipales y concejos deliberantes del interior.