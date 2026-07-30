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Más de 2 mil jubilados pidieron el subsidio eléctrico al Ente Regulador

Es la cifra dada a conocer esta mañana a Radio Salta por Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP).

Salta Hoy

30 / 07 / 2026

 

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Indicó que los jubilados deben cobrar la mínima, es decir 481 mil pesos y que el crédito se puede gestionar hasta diciembre de este año.

Saravia remarcó que el trámite se puede realizar en forma presencial en el Ente en la calle Mitre al 1231 de esta Ciudad en doble turno; mañana y tarde 

Además se puede solicitar información en las sedes municipales y concejos deliberantes del interior. 

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