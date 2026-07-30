Hubo heridos: Accidentada mañana en Salta involucró a motociclistas

El primero ocurrió cerca de las 7:30 en la intersección de Aniceto Latorre y Avenida Sarmiento, en inmediaciones del Hospital de Niños.

Una mujer perdió el control de su motocicleta y derrapó.

Fue atendida en el lugar por profesionales del SAMEC.

El segundo accidente sucedió a las 8:15 en Avenida Reyes Católicos al 1800, cerca de la Plaza del Deporte.

Allí chocaron dos motocicletas que circulaban en el mismo sentido, en la mano hacia el centro.

Ambos conductores resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital San Bernardo.

En el lugar quedaron los cascos reglamentarios tirados sobre el pavimento.

En ambos casos hubo desvíos en el tránsito para la asistencia y los peritajes.