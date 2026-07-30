Bomberos sofocaron un incendio de cubiertas cerca de una planta de gas

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Efectivos policiales que realizaban patrullajes preventivos detectaron fuego en varias cubiertas en desuso.

Bomberos Voluntarios y Bomberos de la Policía llegaron rápidamente para sofocar las llamas.

Realizaron tareas de enfriamiento para evitar riesgos con una planta de gas cercana.

Las autoridades sospechan que el fuego fue iniciado de manera intencional y comenzó una investigación para identificar a los responsables.