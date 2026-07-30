 imagen

EN VIVO 13:00 a 14:00 HRS

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Bomberos sofocaron un incendio de cubiertas cerca de una planta de gas

El hecho ocurrió hoy alrededor de las 4:00 de la madrugada en un terreno descampado frente a la Manzana 504 del Barrio Primera Junta, zona sureste de Salta capital.

Salta Hoy

30 / 07 / 2026

 

VER GALERÍA

 

[Imagen ilustrativa]

Efectivos policiales que realizaban patrullajes preventivos detectaron fuego en varias cubiertas en desuso. 

Bomberos Voluntarios y Bomberos de la Policía llegaron rápidamente para sofocar las llamas.

Realizaron tareas de enfriamiento para evitar riesgos con una planta de gas cercana. 

Las autoridades sospechan que el fuego fue iniciado de manera intencional y comenzó una investigación para identificar a los responsables.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO