Operativo “Combo del día”: Gendarmería detuvo a tres personas con 17 kilos de drogas

En el colectivo, tres mujeres de nacionalidad argentina llevaban toallones y ropa de abrigo que ocultaban ladrillos de cocaína y cannabis.

En total los uniformados secuestraron 7 kilos 185 gramos de cocaína (con el sello del Delfín) y 135 gramos de cannabis sativa.

El relieve del delfín impreso sobre los "ladrillos" compactados funciona como una garantía de origen de la sustancia con la firma de la banda que lideró Reynaldo “Delfín” Castedo, quien actualmente cumple cadena perpetua en una cárcel federal de máxima seguridad.

De manera paralela, en Aguas Blancas un menor fue detenido mientras transportaba 10 kilos 385 gramos de marihuana, en un camino alternativo conectado con el Estado Plurinacional de Bolivia.

El adolescente quedó supeditado a la causa y fue entregado a sus padres.

El caso está bajo la supervisión de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán.