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Familiares de un motociclista accidentado piden justicia

El conductor de la moto de 30 años permanece internado en estado delicado en el Hospital San Bernardo.

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30 / 07 / 2026

 

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El otro protagonista del accidente, un automovilista de 91 años -que cruzó el semáforo en rojo-, se rió tras el accidente y luego intentó huir.

Ocurrió el martes al mediodía en la avenida Ex Combatientes de Malvinas a media cuadra del Parque Sur.

La moto circulaba por la avenida con sentido hacia el sur y se encontró con el auto -un Nissan Sentra modelo 1994-, que intentó cruzar la avenida con el semáforo en rojo. El impacto fue tremendo y quedó registrado en varias cámaras de seguridad. 

El motociclista, Nicolás Alvarado y padre de varios niños fue operado en dos ocasiones tras las serias heridas sufridas en la cabeza.

Al respecto, Michel, contó que su hermano es un trabajador independiente y tras ser trasladado de urgencia al hospital fue operado por un coágulo en la cabeza, su estado se deterioró, requiriendo una nueva cirugía debido a una inflamación cerebral severa.

Remarcó que el conductor del automóvil es una persona de 91 años. “Me parece raro que una persona de esa edad pueda conducir”, manifestó.

 

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