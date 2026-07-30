Familiares de un motociclista accidentado piden justicia

El otro protagonista del accidente, un automovilista de 91 años -que cruzó el semáforo en rojo-, se rió tras el accidente y luego intentó huir.

Ocurrió el martes al mediodía en la avenida Ex Combatientes de Malvinas a media cuadra del Parque Sur.

La moto circulaba por la avenida con sentido hacia el sur y se encontró con el auto -un Nissan Sentra modelo 1994-, que intentó cruzar la avenida con el semáforo en rojo. El impacto fue tremendo y quedó registrado en varias cámaras de seguridad.

El motociclista, Nicolás Alvarado y padre de varios niños fue operado en dos ocasiones tras las serias heridas sufridas en la cabeza.

Al respecto, Michel, contó que su hermano es un trabajador independiente y tras ser trasladado de urgencia al hospital fue operado por un coágulo en la cabeza, su estado se deterioró, requiriendo una nueva cirugía debido a una inflamación cerebral severa.

Remarcó que el conductor del automóvil es una persona de 91 años. “Me parece raro que una persona de esa edad pueda conducir”, manifestó.