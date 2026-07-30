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La experiencia en primera persona de un alcohólico recuperado

“Lamentablemente yo era el payaso del grupo cuando tomaba, pero en casa me convertía en un demonio violento”, dijo por Radio Salta.

Salta Hoy

30 / 07 / 2026

 

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César Salaberry comenzó a beber a los 14 años y luego de varias décadas de adicción y una familia rota, conoció Alcohólicos Anónimos y pudo reencaminar su vida.

Como consecuencia de su adicción fue excluido por la justicia de su vivienda. 

“En ese punto toqué fondo y decidí acercarme a una iglesia”, indicó Salaberry.

El grupo Fe y Esperanza de Alcohólicos Anónimos de la Vicaría Nuestra Señora del Carmen -del que forma parte nuestro entrevistado- cumple 27 años de vida y lo festejará el próximo sábado 1 agosto.

Si usted necesita ayuda puede acercarse al grupo Alcohólicos Anónimos de la Vicaría Nuestra Señora del Carmen ubicada en Pasaje Yapeyú al 2500, altura del Mercado Artesanal.

 

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