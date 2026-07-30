La experiencia en primera persona de un alcohólico recuperado

César Salaberry comenzó a beber a los 14 años y luego de varias décadas de adicción y una familia rota, conoció Alcohólicos Anónimos y pudo reencaminar su vida.

Como consecuencia de su adicción fue excluido por la justicia de su vivienda.

“En ese punto toqué fondo y decidí acercarme a una iglesia”, indicó Salaberry.

El grupo Fe y Esperanza de Alcohólicos Anónimos de la Vicaría Nuestra Señora del Carmen -del que forma parte nuestro entrevistado- cumple 27 años de vida y lo festejará el próximo sábado 1 agosto.

Si usted necesita ayuda puede acercarse al grupo Alcohólicos Anónimos de la Vicaría Nuestra Señora del Carmen ubicada en Pasaje Yapeyú al 2500, altura del Mercado Artesanal.