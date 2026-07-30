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Adelantamiento de las elecciones: "La tendencia se ve desde hace tiempo en las provincias"

Por Radio Salta,  el consultor político Julio Pizetti habló sobre el panorama político para las elecciones del próximo año.

Salta Hoy

30 / 07 / 2026

 

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“Lo que los gobernantes provinciales buscan es que el elector no vincule la elección nacional con la local”, expresó.

“Además hay que tener en cuenta que el gobierno nacional planifica cambios muy importantes para este año, el tema del Banco Central es sólo un ejemplo y Milei necesitará el apoyo de los gobernadores llamados “acuerdistas”, agregó.

En este sentido, Pizetti dijo que según su experiencia,  el gobierno de Salta con Gustavo Sáenz a la cabeza se caracteriza por su buena relación con el gobierno de La Libertad Avanza.

 

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