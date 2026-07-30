Cerrillos quiere privatizar el servicio de recolección de basura
La comuna sirve actualmente a 103 barrios con sus propios recursos.
Salta Hoy
30 / 07 / 2026
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“Queremos más eficiencia y calidad porque en los últimos años se duplicó la cantidad de habitantes”, manifestó por Radio Salta, Enrique Borelli, intendente cerrillano.
Indicó por otra parte que el proyecto está pensado para los próximos 10 años dado que hay al menos 80 urbanizaciones o barrios proyectados o en actual desarrollo en el territorio cerrillano.