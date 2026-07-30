Plaza España recibirá una nueva edición de la feria de emprendedores temática

El municipio invita a vecinos y turistas a disfrutar de una nueva edición de la feria de emprendedores con temática holística «Luna Llena de Mancias, Oráculos y Feria Holística», una propuesta que reunirá a emprendedores locales, artesanos y referentes de distintas disciplinas vinculadas al bienestar integral.

La XXXVII edición se desarrollará el sábado 1° de agosto, de 13 a 22 horas, en plaza España, donde el público podrá recorrer los diferentes stands de emprendedores, conocer productos, artesanías y una amplia variedad de propuestas relacionadas con el mundo holístico. Además, habrá un sector gastronómico para disfrutar durante toda la jornada.

Como parte de la programación, entre las 16 y las 19:30 horas, se llevará adelante la Ceremonia a la Pachamama y Limpieza Energética, organizada por el Centro Holístico Amaru y la Escuela de Magia Viva Maverick. Quienes deseen participar podrán acercar sus propias ofrendas para formar parte de este tradicional homenaje a la Madre Tierra.

Declarada de Interés Municipal por el Concejo Deliberante, esta feria temática continúa consolidándose como un espacio de encuentro para impulsar el trabajo de emprendedores salteños y acercar a la comunidad una propuesta diferente, con actividades gratuitas, promociones y experiencias vinculadas al bienestar y el desarrollo personal.