Los empleados públicos provinciales cobrarán el sueldo el 1 de agosto

El Gobierno de la Provincia informó el cronograma de pago de los haberes correspondientes al mes de julio para los trabajadores de la Administración Pública Provincial.

En este marco, la Compensación Transitoria Docente se abonará este viernes 31 de julio.

En tanto, el sábado 1 de agosto se acreditarán los sueldos correspondientes al mes de julio para la totalidad de los agentes de la Administración Pública Provincial.

De esta manera, el Ejecutivo provincial continúa garantizando el cumplimiento del cronograma de pagos, brindando previsibilidad a los trabajadores estatales y sus familias.