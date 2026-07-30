Se incautaron más de 190 kilos de droga en distintos procedimientos en la provincia

La Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta llevó a cabo, durante la última semana, distintos procedimientos en la vía pública y allanamientos por microtráfico de drogas en distintos barrios de la provincia.

En ese contexto, fueron detenidas 12 personas vinculadas a la comercialización de sustancias prohibidas y se incautaron más de 193,400 kilos de droga, entre cocaína y marihuana, lo que equivale a más de un millón y medio de dosis de estupefaciente.

Se realizaron 147 intervenciones policiales entre controles en la vía pública, denuncias web, reportes al Sistema de Emergencias 911, operativos de protección ciudadana, entre otras.

Cabe destacar que el trabajo preventivo, investigativo y operativo se concretó en barrios de Capital, Cerrillos, Embarcación, Hipólito Yrigoyen, Tartagal, Rosario de la Frontera, General Güemes, entre otros puntos de la provincia.

En todos los casos intervinieron las fiscalías correspondientes.