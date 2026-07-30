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El plan ideal para disfrutar este domingo, es el gran Concurso del Mate

Este 2 de agosto de 10 a 21, el Paseo Ameghino reunirá a los amantes del mate con una propuesta para compartir en familia: feria de emprendedores, patio de comidas, shows en vivo y muchas actividades. La jornada también será pet friendly, invitando a todos a acercarse con sus mascotas y ser parte de esta celebración al aire libre.

Salta Hoy

30 / 07 / 2026

 

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El Municipio invita a vecinos y turistas a participar del Concurso del Mate, una propuesta que reunirá tradición, gastronomía y solidaridad en una jornada pensada para compartir al aire libre. El encuentro se llevará a cabo este domingo 2 de agosto, de 10 a 21, en el Paseo Ameghino (esquina de Balcarce y Ameghino).

La actividad, que debió reprogramarse debido a las condiciones climáticas, se realizará con todas las propuestas previstas. Organizado junto a La Lorenza, el evento ofrecerá un espacio para disfrutar en familia o con amigos y celebrar una de las tradiciones más representativas de nuestro país.

El concurso premiará a los mejores cebadores en las categorías mate dulce y mate amargo. La participación es gratuita y está abierta a todo público. Quienes deseen competir deberán asistir con su propio mate, termo, yerba y los elementos necesarios para la preparación.

Además, durante toda la jornada los asistentes podrán recorrer la feria de emprendedores locales, disfrutar de un patio de comidas y espectáculos en vivo. La propuesta también será pet friendly, por lo cual quienes lo deseen, podrán participar junto a sus mascotas.

Las inscripciones continúan abiertas y pueden realizarse de forma online a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYkvctxm0hjEPSNCIxAIo495WXFKhhivG48oEZCNJIG-owPg/viewform

Como parte de la iniciativa, también se llevará adelante una colecta solidaria de juguetes, alimentos no perecederos y ropa de abrigo, destinada a una escuela rural del departamento de Rivadavia. De esta manera, el Concurso del Mate busca promover el encuentro y las tradiciones, sumando un gesto de solidaridad con quienes más lo necesitan.

 

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