El plan ideal para disfrutar este domingo, es el gran Concurso del Mate

El Municipio invita a vecinos y turistas a participar del Concurso del Mate, una propuesta que reunirá tradición, gastronomía y solidaridad en una jornada pensada para compartir al aire libre. El encuentro se llevará a cabo este domingo 2 de agosto, de 10 a 21, en el Paseo Ameghino (esquina de Balcarce y Ameghino).

La actividad, que debió reprogramarse debido a las condiciones climáticas, se realizará con todas las propuestas previstas. Organizado junto a La Lorenza, el evento ofrecerá un espacio para disfrutar en familia o con amigos y celebrar una de las tradiciones más representativas de nuestro país.

El concurso premiará a los mejores cebadores en las categorías mate dulce y mate amargo. La participación es gratuita y está abierta a todo público. Quienes deseen competir deberán asistir con su propio mate, termo, yerba y los elementos necesarios para la preparación.

Además, durante toda la jornada los asistentes podrán recorrer la feria de emprendedores locales, disfrutar de un patio de comidas y espectáculos en vivo. La propuesta también será pet friendly, por lo cual quienes lo deseen, podrán participar junto a sus mascotas.

Las inscripciones continúan abiertas y pueden realizarse de forma online a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYkvctxm0hjEPSNCIxAIo495WXFKhhivG48oEZCNJIG-owPg/viewform

Como parte de la iniciativa, también se llevará adelante una colecta solidaria de juguetes, alimentos no perecederos y ropa de abrigo, destinada a una escuela rural del departamento de Rivadavia. De esta manera, el Concurso del Mate busca promover el encuentro y las tradiciones, sumando un gesto de solidaridad con quienes más lo necesitan.