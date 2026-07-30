El Gobierno de Salta asistió a familias afectadas por los incendios en parajes de Iruya
Familias de los parajes La Mesada, El Corral y Huaira Huasi recibieron elementos de primera necesidad y autoridades mantuvieron un diálogo directo con los vecinos para conocer la situación de cada grupo familiar y relevar sus necesidades.
Salta Hoy
30 / 07 / 2026
El Ministerio de Desarrollo Social, a cargo del ministro Mario Mimessi, llevó adelante una primera etapa de asistencia destinada a familias afectadas por los incendios registrados en el municipio de Iruya, en un trabajo articulado junto al intendente Eugenio Herrera y su equipo de trabajo.
Las acciones fueron coordinadas por la Secretaría de Políticas Sociales, a cargo de Jorgelina Bellagamba, y alcanzaron a familias de los parajes La Mesada, El Corral y Huaira Huasi, donde se realizó la entrega de elementos de primera necesidad y se mantuvo un diálogo directo con los vecinos para conocer la situación de cada grupo familiar y relevar las principales necesidades existentes.
Durante el recorrido, los equipos provinciales y municipales escucharon las demandas de las familias afectadas, fortaleciendo el trabajo conjunto para brindar respuestas acordes a cada realidad y planificar las próximas intervenciones.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social destacaron que esta asistencia corresponde a una primera instancia de acompañamiento y que el trabajo continuará de manera articulada con el municipio para dar continuidad a las acciones de recuperación y acompañamiento en las comunidades afectadas.