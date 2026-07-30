Desarrollo Social concretó un operativo de asistencia en una escuela

El Ministerio de Desarrollo Social llevó adelante un operativo de asistencia en la Escuela N° 4727 de El Trementinal, municipio de General Mosconi, mediante el cual se entregaron distintos elementos destinados a atender las necesidades de la comunidad educativa.

La intervención fue llevada a cabo por la Dirección General de Emergencia, y dio respuesta a un pedido realizado al ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, por parte del director de la institución durante una visita a la escuela.

El operativo fue concretado tras el descenso de las aguas del curso de agua, lo que posibilitó el cruce en chalana hacia la zona.

Durante la jornada se entregaron colchones, frazadas, calzado, ropa de abrigo, pelotas de básquet y fútbol, conos, una red de vóley y otros insumos para el desarrollo de las actividades escolares y de educación física.

Con esta acción, el Gobierno de Salta reafirma su acompañamiento a las comunidades del interior provincial, acercando respuestas concretas a las necesidades planteadas, incluso en zonas de difícil acceso.

