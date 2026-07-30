Evaluaron el estado de las obras públicas en los Valles Calchaquíes

En Casa de Gobierno, funcionarios provinciales mantuvieron una reunión con intendentes y legisladores de los departamentos Cafayate, Cachi, Molinos, La Poma y San Carlos para evaluar el estado de las obras en los Valles Calchaquíes.

El encuentro estuvo encabezado por los secretarios de Obras Públicas, Hugo de la Fuente; del Interior, Javier Diez Villa; y por el asesor del Gobernador, Marcelo Córdova. La iniciativa se efectuó en el marco de la directiva del gobernador Gustavo Sáenz de aunar esfuerzos y trabajar coordinadamente con el objetivo de brindar respuestas a las necesidades de la población.

Durante la reunión remarcaron la necesidad de priorizar obras públicas, bajo el contexto nacional de escasez de recursos económicos, en función de su impacto social tales como aquellas referidas al ámbito educativo, seguridad, conexión vial, agua y salud.

Los participantes también subrayaron la importancia de continuar gestionando la reactivación de obras nacionales paralizadas estratégicas, como la pavimentación de dos tramos de la ruta nacional 40, mientras que destacaron la decisión del gobierno provincial de concluir con fondos propios muchos de estos proyectos.

Finalmente, los intendentes y legisladores recalcaron la federalización de la obra pública en la Provincia, con la ejecución de más de 2.700 obras provinciales desde el inicio de la gestión del gobernador Sáenz, las cuales se encuentran distribuidas en todo el territorio y acordadas entre todos los actores.