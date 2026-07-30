Inició una capacitación para fortalecer la atención en salud mental de adolescentes

Con el objetivo de fortalecer la atención integral en salud mental de adolescentes, el Ministerio de Salud Pública, a través de la Subsecretaría de Medicina Social y la Dirección de Materno e Infancia, dio inicio al Curso de Formación de Formadores en la metodología HAT (Helping Adolescents Thrive - Apoyando a Adolescentes a Prosperar), una estrategia desarrollada por UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el fortalecimiento de capacidades en salud mental y apoyo psicosocial.

La capacitación se desarrolla en dos sedes. En Salta Capital comenzó el 30 de julio, en el Salón B del Centro Cívico Grand Bourg. La formación continuará con dos grupos: el Grupo A tendrá encuentros los días 11 y 18 de agosto, mientras que el Grupo B cursará los 13 y 20 de agosto, en ambos casos de 8 a 17.30.

En tanto, en Santa Victoria Este la capacitación se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de agosto. Durante las dos primeras jornadas se abordarán la presentación de la metodología, el marco general de salud adolescente y contenidos vinculados con la regulación emocional, la atención plena, la gestión del estrés y la autoestima. La última jornada estará destinada a la resolución de conflictos, las habilidades interpersonales, la comunicación asertiva y el cierre de la formación.



El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, destacó que "la adolescencia es una etapa clave del curso de vida y requiere respuestas integrales, con profesionales preparados y herramientas actualizadas que permitan acompañar cada situación de manera oportuna y con calidad".

Además, señaló que "cada instancia de capacitación representa una inversión en nuestros recursos humanos y, sobre todo, en una mejor atención para nuestros adolescentes y sus familias".

Metodología basada en evidencia

La propuesta formativa busca fortalecer las capacidades de los profesionales que trabajan con población adolescente mediante herramientas basadas en evidencia para mejorar la calidad de las intervenciones psicológicas y psicosociales.

La metodología HAT está orientada al desarrollo de habilidades socioemocionales y a la generación de entornos protectores que favorezcan el bienestar emocional de los adolescentes. Su implementación pone el foco en la prevención y la promoción de la salud mental, fortaleciendo factores protectores y brindando herramientas para afrontar situaciones de estrés, frustración y otros desafíos propios de esta etapa del desarrollo.



El especialista en Desarrollo Infantil Temprano y Salud de UNICEF, Javier Quesada, destacó que la provincia avanza en una nueva etapa de implementación de esta estrategia mediante la formación de formadores. "Estamos muy contentos de asumir este desafío vinculado a la salud mental y el bienestar psicosocial de los adolescentes. Esta es una metodología que UNICEF aplica en distintos países y que tiene como objetivo fortalecer la prevención y la promoción de la salud mental, brindando herramientas tanto a los equipos de salud como a los propios adolescentes", expresó.

Asimismo, señaló que la iniciativa contempla el desarrollo de un plan de acción intersectorial que permita consolidar una hoja de ruta para promover el bienestar de adolescentes en la provincia, articulando el trabajo de las distintas áreas del Ejecutivo Provincial.