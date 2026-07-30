Acuerdo técnico entre Bolivia y el FMI por 1.900 millones de dólares

El Ministerio de Economía y el Fondo Monetario Internacional (FMI) informaron que Bolivia y el organismo multilateral alcanzaron un acuerdo técnico para la implementación de un programa de 36 meses por 1.900 millones de dólares. Los fondos estarán destinados a respaldar el plan de reformas económicas del gobierno de Rodrigo Paz Pereira.

El entendimiento aún está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI y al cumplimiento de las acciones previas acordadas entre ambas partes.

Según el comunicado oficial, “el programa respaldado por el FMI se espera que ayude a catalizar financiamiento adicional del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros socios para el desarrollo, contribuyendo a un paquete de financiamiento más amplio de más de 5.000 millones de dólares durante el período del programa”.

Los objetivos del acuerdo

Además, el FMI destacó este paso como “importante en el apoyo al programa de reforma económica de Bolivia, con el objetivo de restaurar la estabilidad macroeconómica, reconstruir las reservas, proteger a los hogares vulnerables y sentar las bases para un crecimiento sostenible liderado por el sector privado".

El acuerdo representa un avance clave en la estrategia del Gobierno para hacer frente a la disminución de las reservas internacionales, la escasez de divisas y las presiones fiscales. Al mismo tiempo, marca un acercamiento sin precedentes entre Bolivia y el FMI tras casi dos décadas de una relación distante.

La postura del Gobierno boliviano

En un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas explicó que este acuerdo representa un nuevo reconocimiento al rumbo económico que Bolivia viene implementando para fortalecer la estabilidad macroeconómica, reconstruir las reservas internacionales, reducir las vulnerabilidades fiscales y externas, proteger a los sectores más vulnerables e impulsar un crecimiento sostenible con mayor inversión, producción y generación de empleo.