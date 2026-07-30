España refuerza la frontera de Ceuta con unidades militares ante el aumento de migrantes

España ordenó el despliegue de unidades militares en la ciudad autónoma de Ceuta para reforzar las tareas de vigilancia y control fronterizo, en medio de un incremento de personas que intentan ingresar de forma irregular desde Marruecos.

El personal militar operará bajo la coordinación del Comando de Operaciones de las Fuerzas Armadas. La medida fue adoptada tras varios días de fuerte presión migratoria sobre el enclave español ubicado en el norte de África, donde las autoridades locales advirtieron que los centros de revisión se encuentran al limite de su capacidad. Las tropas colaboraran con la guardia civil en operativos de patrullaje, seguridad y apoyo logístico en distintos puntos de la frontera.

Según medios españoles, en la ultima semana ingresaron más de 1500 migrantes y, en algunas jornadas, los cruces se produjeron por mar y por sectores cercanos a la playa de Tarajal, uno de los accesos más utilizados para intentar llegar a territorio español.

El presidente de España, Pedro Sánchez, y el ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, tienen previsto trasladarse a Ceuta para supervisar la situación y coordinar la respuesta del Estado frente a la emergencia migratoria.

El presidente de Ceuta solicitó al Ejecutivo central que declare una emergencia nacional debido a la magnitud del fenómeno, aunque esa posibilidad fue descartada por el momento, Desde Madrid sostienen que continúan trabajando en coordinación con Marruecos para contener los cruces y avanzar en los procesos de devolución de personas que ingresaron de manera irregular.

La crisis reavivó el debate sobre el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea y recordó episodios similares ocurridos en 2021, cuando miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta en un corto período de tiempo, generando una de las mayores crisis migratorias registradas en la zona.