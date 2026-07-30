Defensa del Consumidor ordenó retirar un juguete por riesgo químico para la salud

En el marco de los controles especiales que se realizan en la previa del Día del Niño, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor inició un operativo de controles en 23 jugueterías de la ciudad de Salta para verificar el retiro del mercado del juguete viral “Squeezy Dumpling”, luego de que se detectara la presencia de benceno en concentraciones superiores a las permitidas por la normativa vigente.

La medida fue adoptada a partir de una denuncia presentada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), en el marco del Decreto Nacional N° 274/2019 de Lealtad Comercial y las Resoluciones N° 163/2005 y N° 313/2025. El producto corresponde a juguetes blandos antiestrés (squishy o squeeze toy) con forma de dumpling o gyoza, comercializados en recipientes plásticos que simulan una vaporera y distribuidos bajo distintas denominaciones comerciales, como "Squeezy Dumplings", "Dumpling Squishy" y otras similares.

Los informes técnicos determinaron que el juguete presenta un riesgo químico cancerígeno grave, al detectarse la presencia de benceno en su capa exterior en concentraciones superiores a los límites legales permitidos. Esta sustancia tóxica puede ser absorbida por inhalación y por contacto directo con la piel, sin necesidad de ser ingerida. Asimismo, se constató la ausencia de datos obligatorios del importador, como CUIT, razón social y domicilio, además de advertencias de seguridad redactadas únicamente en idioma inglés.

La subsecretaria de Defensa del Consumidor, María Pía Saravia, destacó que "la protección de los consumidores, especialmente de los niños, es una prioridad para este organismo. En la previa del Día del Niño intensificamos los controles para que los juguetes que se comercializan en la provincia cumplan con las normas de seguridad y no representen riesgos para la salud de las familias salteñas. Por eso actuamos de manera inmediata ante este tipo de alertas, promoviendo el retiro de los productos alcanzados por la medida y fiscalizando su efectivo cumplimiento."

Luego de la etapa informativa los equipos de inspecciones continuarán recorriendo las jugueterías notificadas para constatar que el producto haya sido retirado de las góndolas. En aquellos comercios donde se detecte su permanencia en exhibición o comercialización, se procederá al retiro de los productos y a la aplicación de las sanciones previstas por la legislación vigente.

Con este operativo, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor reafirma su compromiso de fiscalizar el cumplimiento de las normas que resguardan la salud y la seguridad de los consumidores, promoviendo un mercado más transparente y la comercialización de productos que cumplan con los estándares legales de calidad y seguridad.

La Subsecretaría recomienda a los consumidores adquirir juguetes únicamente en comercios habilitados, verificar que cuenten con el etiquetado correspondiente en idioma español, los datos del importador y las advertencias de seguridad exigidas por la normativa vigente, priorizando siempre productos que cumplan con los estándares de seguridad para proteger a niños y niñas.

Defensa del Consumidor recordó que atiende al público de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, en su sede de calle España 1350 de la ciudad de Salta, donde los consumidores pueden realizar consultas, recibir asesoramiento e iniciar denuncias. Asimismo, las denuncias pueden registrarse durante las 24 horas a través de la plataforma virtual oficial www.consumidorsalta.gob.ar