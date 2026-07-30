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La UEFA amenazó con dejar de participar en las competiciones organizadas por la FIFA

Dicho mensaje fue publicado de común acuerdo con las 55 federaciones que integran la entidad.

Deportes

30 / 07 / 2026

 

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La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol volvió a pronunciarse en contra de la iniciativa de la Federación Internacional de Fútbol Asociado de integrar inversionistas privados en la Copa del Mundo.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la entidad del continente europeo lo expresó a través de un comunicado oficial y amenazó que, mientras el proyecto siga en pie, en común acuerdo con las 55 federaciones que la integran, dejará de participar en toda competencia organizada por la FIFA.

En el mensaje, expresa el rechazo de forma “unánime e inequívoca” a la propuesta de transferir la propiedad de la Copa Mundial y otras competiciones realizadas por la casa madre del fútbol a inversores privados.

En este sentido, exige que la máxima competencia del fútbol a nivel de selecciones nacionales no se puede considerar un “producto” y ninguna parte de ella debería entregarse a los “inversores privados”. “La Copa del Mundo no está en venta”, sentenció.

Por esta razón, explicó el significado y la formación de dicho torneo: “Es uno de los mayores legados del fútbol; se fue construyendo a lo largo de las generaciones gracias al trabajo de jugadores, selecciones nacionales y aficionados”.

En el siguiente párrafo, caracterizó de “irresponsable e indefendible” la forma “secreta” de concebir la propuesta, llegando al borde de su aprobación sin la consulta previa a las debidas autoridades.

Además, acusó a la FIFA de actuar como un gobierno basado en la intimidación, debido al “ultimátum” de aceptar la propuesta o atenerse a las consecuencias.

También explicó las razones de su postura negativa ante el proyecto: “Al momento en que los inversores ingresan y adquieren participación, la rentabilidad comercial se vuelve permanente y obligatoria; sumado a que la expectativa de los mismos se convierte en una presión diaria, donde cada decisión sobre los formatos o calendarios dependerá de lo que más beneficie a los accionistas; el fútbol no puede hipotecar su futuro”.

“La Copa Mundial de la FIFA pertenece al fútbol, siempre será así y mientras Europa tenga voz, jamás estará a la venta.”, así la UEFA finalizó el comunicado.

Fuente: Noticias Argentinas 

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