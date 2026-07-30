Cebollitas y Copa Güemes: los equipos recibirán su indumentaria para las competencias

Cientos de deportistas se alistan para la largada de los torneos Cebollitas (de 5 a 12 años) y Copa Güemes (Sub-15 y Sub-18). La provisión del equipamiento, articulada por el Ministerio de Turismo y Deportes y programada para este sábado, marcará el cierre de la etapa preparatoria.

El operativo se desplegará en dos predios estratégicos: iniciará a las 10, en el Parque Sur y continuará a las 11 en el Bicentenario. Para agilizar el paso de delegaciones, entrenadores y familias, ambos recintos contarán con siete puestos de atención donde cada plantilla inscripta obtendrá su kit de camisetas y una pelota para la modalidad Fútbol 5.

Con esta medida, el Gobierno provincial busca garantizar que todos los planteles dispongan de los insumos necesarios para medirse en igualdad de condiciones, impulsando la práctica física como eje de contención, desarrollo integral e integración comunitaria.

El fixture de partidos arrancará en las próximas semanas y reunirá a miles de participantes en todo el territorio salteño.