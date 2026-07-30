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Concacaf rechazó la propuesta para vender participaciones comerciales de la Copa del Mundo

“El futuro del fútbol debe permanecer en manos de la familia del fútbol”, afirmó la confederación por medio de un comunicado.

Deportes

30 / 07 / 2026

 

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La Concacaf, con sus 41 asociaciones, rechazó la propuesta impulsada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para crear FIFA Forward Enterprise y vender participaciones comerciales de la Copa del Mundo a inversores privados.

La decisión fue adoptada tras una reunión encabezada por el presidente de la Confederación, Victor Montagliani, junto con los integrantes de su Consejo y los representantes del organismo en el Consejo de la FIFA.

Durante el encuentro, los dirigentes manifestaron una profunda preocupación por la falta de debido proceso en la elaboración de la iniciativa, el escaso plazo otorgado para analizarla y la ausencia de revisión y aprobación por parte de los órganos de gobernanza de la FIFA.

Además, desde la organización cuestionaron la necesidad de recurrir a capital privado para financiar los programas actuales y futuros de FIFA Forward luego de la Copa del Mundo más rentable de la historia.

La Confederación sostuvo que el debate dejó en evidencia la necesidad de reforzar la transparencia y garantizar el cumplimiento de los mecanismos de gobernanza establecidos en los estatutos de la FIFA.

Como resultado de la reunión, Concacaf resolvió rechazar formalmente la propuesta, encomendar a sus representantes en el Consejo de la FIFA iniciar conversaciones para evaluar cómo las reservas económicas existentes del organismo pueden utilizarse para ampliar el financiamiento del programa FIFA Forward destinado al desarrollo del fútbol en la región y solicitar que cualquier iniciativa de este tipo respete los procedimientos institucionales correspondientes antes de ser presentada públicamente.

En un comunicado posterior, la Confederación aseguró que tomó conocimiento del proyecto "únicamente a través de informes de los medios de comunicación y, posteriormente, mediante un comunicado de prensa", y advirtió: "Nos preocupa profundamente la falta de debido proceso".

Concacaf también expresó que "compartimos la decepción de muchos en nuestra región y en el mundo del fútbol ante el hecho de que este nivel de detalle se haya diseñado y divulgado públicamente antes de que se haya llevado a cabo cualquier debate con los órganos rectores y las partes interesadas pertinentes".

Además, Concacaf remarcó: "Como líderes del fútbol, somos los custodios del deporte. La FIFA, las confederaciones y cada asociación miembro tienen la responsabilidad colectiva de actuar siempre en beneficio del deporte. Cada decisión que tomemos debe guiarse por una buena gobernanza, procesos sólidos y una gestión a largo plazo".

Finalmente, la Confederación reafirmó que "el futuro del fútbol, y su activo más valioso, debe permanecer en manos de nuestra familia del fútbol".

Fuente: Noticias Argentinas

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