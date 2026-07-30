El Desafío a Los Cerrillos volverá a reunir los mejores exponentes del ciclismo de montaña

San José de los Cerrillos albergará la 8.ª edición del Desafío a Los Cerrillos el sábado 15 de agosto, con la Finca San Miguel como epicentro de la jornada.

El circuito consta de 14 kilómetros por vuelta, con largada y llegada en el mismo predio. Los ciclistas transitarán por la Ruta Provincial 88, los senderos de Finca Peretti, los campos de Espelta y el ascenso a los Cerros San Miguel. Según la categoría, se completarán entre una y cuatro vueltas, un formato que permitirá a los espectadores seguir de cerca el desarrollo de la carrera.

La propuesta incluye categorías competitivas para mujeres y hombres, con cronometraje oficial por chip y premiación del 1.º al 5.º puesto, además de una división de Deporte Adaptado y el espacio DALC Kids para Minibikers e Infantiles, totalmente gratuito.

Para informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse a las siguientes líneas: 3875-601662 (Javier), 3874-890550 (Daiana) y 3872-101613 (Oscar).