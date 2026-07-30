El Gobierno disolvió el Coro Nacional de Niños tras 60 años

Con un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Diego Santilli, el Gobierno disolvió esta madrugada el Coro Nacional de Niños luego de haber estado vigente durante 59 años. En paralelo, crearon un programa de formación artística en su reemplazo.

La medida quedó plasmada en el decreto 687/2026, que modifica el texto original del decreto 8557, dictado en noviembre de 1967, mediante el cual se había creado el Coro Nacional en el ámbito de la entonces Secretaría de Estado de Cultura y Educación. Según alegaron, la decisión se tomó luego de revisar las unidades bajo su dependencia destinadas a la formación artística de niños y adolescentes.

La normativa original distinguía dos agrupaciones dentro de la formación oficial. Por un lado, el Coro Polifónico Mixto y, por el otro, el Coro de Niños. Tras la reciente publicación se suprimió el artículo primero de ese texto y quedó bajo la denominación de Coro Polifónico Nacional en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la Nación. De ese modo, la agrupación infantil se disolvió como entidad institucional.

El decreto encuadró la decisión bajo el argumento de que las actividades que recaían en la mencionada agrupación “pueden alcanzarse mediante acciones y programas de formación, perfeccionamiento y desarrollo artístico de alcance más amplio”.

De esta manera, el Poder Ejecutivo reorientó los recursos “hacia estrategias de formación cultural que permitan optimizar su impacto y alcance, en consonancia con los principios de eficiencia, eficacia y buena administración que deben regir la actuación estatal”. En consecuencia, redactaron los nuevos dos artículos que quedarán vigentes a partir del día siguiente a la publicación oficial.

“Créase en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación el Coro Polifónico Nacional”, reafirmó el primero de los artículos de la reciente medida. Seguidamente, instruyó al área que conduce Leonardo Cifelli a crear un Programa de Formación Artística destinado a niños y adolescentes, con finalidad formativa y de promoción cultural. n embargo, la normativa no detalla los alcances concretos de la misma.

El Coro Nacional de Niños (CNN) tenía entre sus objetivos la difusión del repertorio coral en todo el territorio nacional y la preparación de sus integrantes para una eventual carrera profesional en el ámbito musical. La agrupación estuvo bajo la dirección de la maestra Vilma Gorini de Teseo hasta fines de 2009, cuando la licenciada en Artes Musicales María Isabel Sanz asumió la conducción.

El elenco se caracterizó por la amplitud de su propuesta musical y por sostener estándares de calidad artística a lo largo de su trayectoria. Su actividad abarcó tanto interpretaciones “a cappella” como obras sinfónico-corales y camerísticas, con una presencia sostenida en distintos escenarios del país.

La decisión del Gobierno se conoció en una fecha en la que el país conmemora el Día de la Cultura Nacional, instituido en homenaje al intelectual tucumano Ricardo Rojas. La efeméride fue establecida en 1982 a través del Decreto Presidencial N.º 826, que eligió esa fecha por coincidir con el aniversario de la muerte de Rojas, ocurrida en 1957.

El decreto de 1982 justificó la elección del homenajeado al señalar que “representa muy singularmente, en su polifacética y honda personalidad intelectual, diversas manifestaciones culturales y encarna una preocupación argentina de preservar y difundir las características de la cultura nacional”.