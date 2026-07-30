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Dos condenados por la estafa en la comercialización de lotes inhabitables

Se trata del abogado Santiago Pedroza y de un hombre que integraba la estructura delictiva, quien se arrogaba ser abogado y realiza gestiones para facilitar las maniobras fraudulentas. Ambos deberán reparar el perjuicio económico ocasionado a las víctimas.

Salta Hoy

30 / 07 / 2026

 

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Los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena, en Unidad Fiscal, representaron al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado en la que el abogado Santiago Pedroza fue condenado como autor de los delitos de asociación ilícita, estafas y usurpación de propiedad, mientras que Roberto Fernando López fue condenado como autor de los delitos de asociación ilícita y ejercicio ilegítimo de una actividad o profesión, en concurso real.

Ambos llegaron acusados de maniobras fraudulentas realizadas de manera organizada, vinculadas con la entrega y comercialización de terrenos ajenos ubicados en  zonas inundables e inhabitables, no apta para asentamientos.

La investigación permitió establecer que Pedroza cumplía un rol central dentro de esta asociación ilícita, mientras que López, utilizaba una identidad falsa y se hacía pasar por abogado para tomar contacto con los damnificados y facilitar las maniobras.

Luego de la confesión de los acusados y de la aceptación de los hechos atribuidos, el juez del Distrito Judicial Centro, Diego Rodríguez Pipino, homologó el acuerdo y condenó a Pedroza a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, al cumplimiento de reglas de conducta y a cinco años de inhabilitación para el ejercicio profesional. Además, ordenó librar los oficios correspondientes a los organismos competentes para la toma de razón de la sentencia y dispuso que repare el daño ocasionado, estimado en más de 21 millones de pesos.

Por su parte, López fue condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, al cumplimiento de reglas de conducta y a reparar el daño ocasionado mediante el pago de 3 millones de pesos.

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