Sáenz confirmó que la minera Eramet ampliará la planta de carbonato de litio

El gobernador Gustavo Sáenz mantuvo una videoconferencia con la CEO global de la compañía francesa Eramet, Christel Bories, en la que se confirmaron importantes avances operativos y la decisión de avanzar con la ampliación de la planta de carbonato de litio en el salar Centenario-Ratones, en la Puna salteña.

“Es importante dar buenas noticias, lo que es clave para Salta, para los salteños y para ustedes que apostaron a nuestra provincia. Ver estos resultados positivos permite avanzar con la nueva etapa”, señaló el Gobernador.

Asismismo, ratificó la seguridad jurídica, la previsibilidad y reglas de juego claras en la provincia, condiciones necesarias para el desarrollo de proyectos a largo plazo y de escala mundial.

También el Gobernador destacó la “seriedad y el compromiso en el desarrollo del proyecto” de la compañía y resaltó el trabajo articulado para que cada nueva inversión se traduzca en trabajo genuino para los salteños, desarrollo de proveedores locales y sustentabilidad con el medio ambiente.

Del encuentro -en el que también participaron el ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión y el secretario de Minería, Gustavo Carrizo – se detalló la hoja de ruta de la empresa en la provincia, en el mediano y largo plazo.

Al respecto, Christel Bories confirmó que la planta industrial completó exitosamente su proceso de ramp-up y alcanzó el 90% de su capacidad nominal de producción.

A raíz de este logro en la primera fase, la ejecutiva anunció el inicio de la etapa de estudio para el proyecto de extensión del yacimiento. Especificó que se estudia la ampliación de la capacidad, lo que permitirá sumar 11.000 toneladas de carbonato de litio, lo que representa un incremento aproximado del 15% sobre la producción actual.

La CEO señaló que la inversión proyectada es de aproximadamente US$ 350 millones, con la expectativa de incluir el proyecto dentro del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

Además, la compañía ratificó que su meta de escalabilidad en la nueva fase de expansión de Centenario-Ratones es llegar a una producción a las 150.000 toneladas.

En materia operativa y ambiental, la ejecutiva resaltó la alta eficiencia del método de Extracción Directa de Litio (DLE) desarrollado por la firma, el cual alcanza un rendimiento cercano al 90% utilizando el doble de eficiencia hibridada de salmuera que los métodos convencionales, reforzando los lineamientos de sustentabilidad de la operación.

Por último, Bories remarcó que la puesta en marcha en Salta es un éxito del que se siente orgulloso todo el grupo internacional, definiendo al litio salteño como “un motor de crecimiento mayor para los próximos años”.