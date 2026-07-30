Oficializaron el aumento para las jubilaciones y asignaciones para agosto

Tal como sucede cada mes, el Gobierno oficializó el nuevo aumento para las jubilaciones y asignaciones, de acuerdo con el último dato de la inflación, que en junio fue del 1,9%. En ese sentido, también confirmaron el pago del bono extraordinario de 70 mil pesos.

Con respecto a los haberes previonales, fijaron que la mínima para jubilados y pencionados pasará a ser de $419.775,93 y el haber máximo mensual quedó establecida en $2.824.694,49, según lo dispuesto por la Resolución 232/2026, publicada esta madrguada en el Boletín Oficial.

En tanto, las bases imponibles mínima y máxima para los aportes previsionales quedaron en $141.380,42 y $4.594.798,23, respectivamente, aplicables desde el período devengado agosto de 2026. Estos valores rigen la determinación de los aportes y contribuciones dentro del sistema previsional nacional.

Por su parte, la Prestación Básica Universal (PBU) será de $192.028,32 a partir de agosto de 2026. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $335.820,74 mensuales.

En simultáneo, mediante el Decreto 686/2026, el Ejecutivo confirmó que otorgará el bono extraordinario previsional de hasta $70.000 a los jubilados y pensionados, por lo que la mínima pasará a ser de $489.734,71.

Según lo dispuesto, quienes perciban un monto igual o menor al haber mínimo previsional garantizado, el bono extraordinario se abonará en su totalidad. Para aquellos titulares que superen ese monto, el importe del bono será el necesario para alcanzar el tope resultante de la suma del haber mínimo más el monto máximo del bono extraordinario, según lo establece el decreto. El bono tiene carácter de no remunerativo, no será susceptible de descuentos ni será computable para ningún otro concepto.

Se trata del mismo plus que se paga desde 2024, cuando el Gobierno implementó esta medida para compensar la pérdida de poder adquisitivo en las jubilaciones y pensiones.

A partir de julio de 2024, los haberes previsionales se actualizan mensualmente en función de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor Nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que en junio fue de 1,89%.

Finalmente, y por la Resolución 233/2026 publicada hoy, a partir de agosto de 2026, los límites y rangos de ingresos del grupo familiar y los montos de las asignaciones familiares, que también tendrán un incremento del 1,89%.

De esta manera, ordenaron que quienes perciban un ingreso superior a $3.092.203,00 qeudarán exlucidos del beneficio del cobro de las asignaciones familiares.

Los nuevos valores de las asignaciones

Para el mes de agosto de 2026, los nuevos rangos y montos de las asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia registrados y titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo en la República Argentina presentan los siguientes valores.

Asignaciones por hijo

IGF hasta $1.167.863: $75.433

IGF de $1.167.863,01 a $1.712.784: $50.884

IGF de $1.712.784,01 a $1.977.464: $30.777

IGF de $1.977.464,01 a $6.184.406: $15.881

Asignación por hijo (zona 1)

IGF hasta $1.167.863: $75.433

IGF de $1.167.863,01 a $1.712.784: $67.201

IGF de $1.712.784,01 a $1.977.464: $60.571

IGF de $1.977.464,01 a $6.184.406: $31.048

Asignación por hijo (zonas 3 y 4)

Hasta $162.648

Asignación por hijo con discapacidad

IGF hasta $1.167.863: $245.597

IGF de $1.167.863,01 a $1.712.784: $173.745

IGF superior a $1.712.784: $109.656

Asignación por hijo con discapacidad (zona 1)

IGF hasta $1.167.863: $245.597

IGF de $1.167.863,01 a $1.712.784: $236.906

IGF superior a $1.712.784: $228.093

Prenatal

IGF hasta $1.167.863: $75.433

IGF de $1.167.863,01 a $1.712.784: $50.884

IGF de $1.712.784,01 a $1.977.464: $30.777

IGF de $1.977.464,01 a $6.184.406: $15.881

Prenatal (zona 1)

IGF hasta $1.167.863: $75.433

IGF de $1.167.863,01 a $1.712.784: $67.201

IGF de $1.712.784,01 a $1.977.464: $60.571

IGF de $1.977.464,01 a $6.184.406: $31.048

Nacimiento

$87.926

Adopción

$525.682

Matrimonio



$131.652

Ayuda escolar anual

Valor general: $55.672

Zona 1: $74.257

Ayuda escolar anual (hijo con discapacidad)

Valor general: $55.672

Zona 1: $74.257

Asignación por cónyuge

Valor general: $18.304

Zona 1: $36.312

Asignación Universal para Protección Social

Asignación por hijo y por embarazo:

Valor general: $150.848

Zona 1: $196.103

Asignación por hijo con discapacidad

Valor general: $491.173

Zona 1: $638.525

Asignación por nacimiento

$87.926

Igual para valor general y zona 1

Asignación por adopción

$525.682

Igual para valor general y zona 1

Ayuda escolar anual

$55.672

Igual para valor general y zona 1

Ayuda escolar anual por hijo con discapacidad

$55.672

Igual para valor general y zona 1

La zona 1 comprende las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como el Partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires. Las zonas 3 y 4 incluyen regiones específicas de provincias como Santa Cruz, Tierra del Fuego, Catamarca, Jujuy, Salta y otras áreas determinadas por la normativa vigente. Estas diferenciaciones permiten que los montos de las asignaciones se ajusten a las particularidades económicas y sociales de cada región.